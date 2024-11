Börse New York in Grün: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels im Aufwind

Zum Handelsschluss notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0.40 Prozent fester bei 5’916.98 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 50.145 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.612 Prozent schwächer bei 5’857.54 Punkten in den Handel, nach 5’893.62 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5’855.29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5’923.51 Punkten.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, einen Stand von 5’864.67 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5’608.25 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, den Wert von 4’514.02 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 24.76 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 6’017.31 Punkten. Bei 4’682.11 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Super Micro Computer (+ 31.24 Prozent auf 28.27 USD), NVIDIA (+ 4.89 Prozent auf 147.01 USD), United Airlines (+ 4.29 Prozent auf 94.26 USD), Illumina (+ 3.26 Prozent auf 135.00 USD) und Walmart (+ 3.00 Prozent auf 86.60 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Incyte (-8.33 Prozent auf 70.56 USD), Moderna (-5.62 Prozent auf 37.29 USD), Intuit (-5.10 Prozent auf 644.17 USD), Lumen Technologies (-4.80 Prozent auf 7.74 USD) und Lowes Companies (-4.60 Prozent auf 259.26 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 52’423’340 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.290 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie weist mit 0.00 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 600.00 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

