Börse New York in Grün: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels im Aufwind

Letztendlich schloss der S&P 500 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.10 Prozent) bei 4’554.89 Punkten ab. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 38.230 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.123 Prozent schwächer bei 4’544.82 Punkten in den Handel, nach 4’550.43 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4’540.51 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4’568.14 Punkten.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, einen Stand von 4’117.37 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.08.2023, wies der S&P 500 einen Wert von 4’433.31 Punkten auf. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 28.11.2022, einen Stand von 3’963.94 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 19.11 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 4’607.07 Punkten. Bei 3’794.33 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Newmont Mining (+ 6.26 Prozent auf 40.57 USD), Hanesbrands (+ 5.18 Prozent auf 3.86 USD), Synchrony Financial (+ 5.10 Prozent auf 30.89 USD), Tesla (+ 4.51 Prozent auf 246.72 USD) und Crown Castle (+ 3.71 Prozent auf 111.13 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil First Republic Bank (-50.00 Prozent auf 0.01 USD), SVB Financial Group (-40.00 Prozent auf 0.01 USD), Grainger (-4.35 Prozent auf 775.14 USD), GE HealthCare Technologies (-4.23 Prozent auf 68.13 USD) und Lumen Technologies (-4.07 Prozent auf 1.18 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 ist die Tesla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 18’268’275 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.700 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie weist mit 0.00 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 9.76 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Organon Company-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch