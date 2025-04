Börse New York in Grün: S&P 500 zeigt sich am Mittwochnachmittag mit sattem Kursplus

Um 20:00 Uhr legt der S&P 500 im NYSE-Handel um 7.99 Prozent auf 5’380.88 Punkte zu. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 41.677 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.614 Prozent auf 4’952.20 Punkte an der Kurstafel, nach 4’982.77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 4’948.43 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’381.55 Zählern.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der S&P 500 bereits um 8.62 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, notierte der S&P 500 bei 5’770.20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.01.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 5’918.25 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 09.04.2024, den Stand von 5’209.91 Punkten.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 8.31 Prozent. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 6’147.43 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit VF (+ 20.07 Prozent auf 11.70 USD), United Airlines (+ 18.88 Prozent auf 66.75 USD), Delta Air Lines (+ 18.62 Prozent auf 42.56 USD), Microchip Technology (+ 17.15 Prozent auf 41.40 USD) und Expedia (+ 17.04 Prozent auf 159.91 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil PayPal (-6.43 Prozent auf 51.50 EUR), Home Depot (-5.80 Prozent auf 298.00 EUR), Bristol-Myers Squibb (-0.49 Prozent auf 52.81 USD), Duke Energy (-0.45 Prozent auf 115.43 USD) und Humana (-0.35 Prozent auf 280.97 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 64’544’025 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2.387 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch