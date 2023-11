Börse New York in Grün: S&P 500 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge

Der S&P 500 sprang im NYSE-Handel schlussendlich um 1.89 Prozent auf 4’317.78 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 36.109 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.903 Prozent auf 4’276.11 Punkte an der Kurstafel, nach 4’237.86 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 4’319.72 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 4’268.26 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 4.31 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.10.2023, wies der S&P 500 einen Wert von 4’288.39 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.08.2023, stand der S&P 500 bei 4’513.39 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 02.11.2022, den Wert von 3’759.69 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 schlägt ein Plus von 12.91 Prozent zu Buche. Bei 4’607.07 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’794.33 Punkten markiert.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit VF (+ 13.05 Prozent auf 14.81 USD), Teleflex (+ 11.56 Prozent auf 209.19 USD), Paramount Global (+ 10.37 Prozent auf 11.92 USD), DXC Technology (+ 9.96 Prozent auf 22.31 USD) und Quanta Services (+ 9.69 Prozent auf 175.08 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil SVB Financial Group (-42.50 Prozent auf 0.02 USD), First Republic Bank (-37.38 Prozent auf 0.02 USD), BorgWarner (-13.07 Prozent auf 32.26 USD), Organon Company (-10.51 Prozent auf 13.11 USD) und Aptiv (ex Delphi Automotive) (-10.32 Prozent auf 77.20 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 19’688’679 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 2.518 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2023 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Die Hanesbrands-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15.80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch