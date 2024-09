Börse New York in Grün: S&P 500 verbucht nachmittags Zuschläge

Am Freitag tendiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0.65 Prozent höher bei 5’632.39 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 45.394 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.160 Prozent auf 5’604.73 Punkte an der Kurstafel, nach 5’595.76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5’601.65 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’636.27 Zählern.

S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 3.50 Prozent. Vor einem Monat, am 13.08.2024, wies der S&P 500 5’434.43 Punkte auf. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 13.06.2024, mit 5’433.74 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 13.09.2023, betrug der S&P 500-Kurs 4’467.44 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 18.76 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5’669.67 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit SVB Financial Group (+ 9.09 Prozent auf 0.01 USD), Etsy (+ 7.73 Prozent auf 55.74 USD), VF (+ 7.54 Prozent auf 18.54 USD), Caesars Entertainment (+ 6.32 Prozent auf 38.84 USD) und Align Technology (+ 5.56 Prozent auf 241.58 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Adobe (-8.82 Prozent auf 534.82 USD), First Republic Bank (-7.69 Prozent auf 0.01 USD), Boeing (-3.97 Prozent auf 156.31 USD), Moderna (-3.04 Prozent auf 67.56 USD) und Norfolk Southern (-2.89 Prozent auf 247.24 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 20’607’971 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.056 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch