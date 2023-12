Börse New York in Grün: S&P 500 verbucht letztendlich Zuschläge

Schlussendlich sprang der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.39 Prozent auf 4’622.44 Punkte an. Damit sind die enthaltenen Werte 39.215 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der S&P 500 0.123 Prozent schwächer bei 4’598.70 Punkten, nach 4’604.37 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 4’623.71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4’593.39 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, bei 4’415.24 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 11.09.2023, bei 4’487.46 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, bei 3’934.38 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 stieg der Index bereits um 20.88 Prozent. Bei 4’623.71 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3’794.33 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell SVB Financial Group (+ 34.00 Prozent auf 0.02 USD), The Cigna Group Registered (+ 16.68 Prozent auf 301.97 USD), Broadcom (+ 9.00 Prozent auf 1’029.24 USD), Etsy (+ 5.76 Prozent auf 84.69 USD) und MGM Resorts International (+ 5.12 Prozent auf 43.54 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Lumen Technologies (-8.05 Prozent auf 1.37 USD), Paramount Global (-3.62 Prozent auf 16.24 USD), Carnival (-2.65 Prozent auf 17.63 USD), Eli Lilly and (-2.34 Prozent auf 584.04 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (-2.24 Prozent auf 325.28 USD) unter Druck.

Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im S&P 500 sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 19’014’784 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 2.829 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

2023 weist die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Organon Company-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10.14 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch