Börse New York in Grün: S&P 500 steigt

Um 20:01 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.60 Prozent höher bei 7’586.32 Punkten. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 62.450 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.112 Prozent auf 7’549.87 Punkte an der Kurstafel, nach 7’541.40 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7’594.61 Punkte, das Tagestief hingegen 7’545.39 Zähler.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der S&P 500 auf 7’722.72 Punkte taxiert. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 03.08.2026, den Stand von 7’600.50 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wies der S&P 500 6’851.97 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10.61 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7’844.52 Punkten. Bei 6’316.91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Fiserv (+ 13.58 Prozent auf 58.98 USD), PerkinElmer (+ 10.32 Prozent auf 167.25 USD), Bloom Energy (+ 9.55 Prozent auf 214.99 USD), AppLovin (+ 8.05 Prozent auf 247.27 USD) und Fox (+ 7.71 Prozent auf 67.60 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Gartner (-13.90 Prozent auf 202.57 USD), Sysco (-9.34 Prozent auf 74.11 USD), Zebra Technologies (-7.37 Prozent auf 334.50 USD), Ball (-5.89 Prozent auf 64.06 USD) und Archer Daniels Midland (-5.68 Prozent auf 71.47 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 12’908’495 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.491 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14.51 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch