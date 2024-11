Börse New York in Grün: S&P 500 schliesst mit Gewinnen

Am Montag bewegte sich der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 0.39 Prozent stärker bei 5’893.62 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 50.373 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.048 Prozent auf 5’873.45 Punkte an der Kurstafel, nach 5’870.62 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 5’908.12 Punkte, das Tagestief hingegen 5’865.95 Zähler.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 18.10.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5’864.67 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5’554.25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 4’514.02 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 24.26 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 6’017.31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Zählern markiert.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Super Micro Computer (+ 15.93 Prozent auf 21.54 USD), Henry Schein (+ 7.46 Prozent auf 73.89 USD), Moderna (+ 7.22 Prozent auf 39.51 USD), Advance Auto Parts (+ 6.37 Prozent auf 40.09 USD) und Tesla (+ 5.62 Prozent auf 338.74 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Palantir (-6.86 Prozent auf 61.26 USD), DXC Technology (-5.38 Prozent auf 19.69 USD), Lumen Technologies (-4.80 Prozent auf 8.13 USD), Best Buy (-3.95 Prozent auf 89.00 USD) und Ulta Beauty (-3.24 Prozent auf 353.35 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 50’821’170 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 3.302 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 600.00 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

