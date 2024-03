Börse New York in Grün: S&P 500 notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Am Dienstag verbuchte der S&P 500 via NYSE zum Handelsende ein Plus in Höhe von 1.12 Prozent auf 5’175.27 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 42.571 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.444 Prozent stärker bei 5’140.68 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5’117.94 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 5’114.48 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5’179.87 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 12.02.2024, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5’021.84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2023, betrug der S&P 500-Kurs 4’643.70 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, bei 3’861.59 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 9.12 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 5’189.26 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’682.11 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell SVB Financial Group (+ 8’361.54 Prozent auf 0.11 USD), Oracle (+ 11.75 Prozent auf 127.54 USD), NVIDIA (+ 7.16 Prozent auf 919.13 USD), West Pharmaceutical Services (+ 5.73 Prozent auf 377.99 USD) und 3M (+ 4.97 Prozent auf 98.72 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Southwest Airlines (-14.86 Prozent auf 28.76 USD), Leggett Platt (-6.29 Prozent auf 19.38 USD), Enphase Energy (-5.98 Prozent auf 121.00 USD), American Airlines (-4.71 Prozent auf 13.96 USD) und Illumina (-4.57 Prozent auf 132.71 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 19’959’482 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2.760 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 307.69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

