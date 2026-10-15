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Index-Bewegung 15.10.2026 20:03:25

Börse New York in Grün: S&P 500 notiert am Donnerstagnachmittag im Plus

Börse New York in Grün: S&P 500 notiert am Donnerstagnachmittag im Plus

Mit dem S&P 500 geht es am Donnerstag aufwärts.

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Um 20:01 Uhr springt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.25 Prozent auf 7’737.86 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 65.105 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0.374 Prozent tiefer bei 7’690.08 Punkten, nach 7’718.94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 7’745.15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’669.66 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Auf Wochensicht verlor der S&P 500 bereits um 0.962 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 15.09.2026, den Stand von 7’585.73 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 15.07.2026, einen Stand von 7’572.40 Punkten auf. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 15.10.2025, den Stand von 6’671.06 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12.82 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7’844.52 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Bath Body Works (+ 8.44 Prozent auf 20.55 USD), International Paper (+ 7.84 Prozent auf 34.40 USD), CoStar Group (+ 7.14 Prozent auf 32.26 USD), Nike (+ 6.81 Prozent auf 37.71 USD) und Equifax (+ 6.46 Prozent auf 160.08 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Dell Technologies (-8.54 Prozent auf 464.54 USD), Everpure A (-7.20 Prozent auf 131.30 USD), Coherent (-6.87 Prozent auf 245.22 USD), Hewlett Packard Enterprise (-6.05 Prozent auf 59.29 USD) und Vertiv (-6.00 Prozent auf 209.46 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 16’727’823 Aktien gehandelt. Mit 4.916 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 15.15 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
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