Börse New York in Grün: S&P 500 mittags mit Zuschlägen

Der S&P 500 klettert im NYSE-Handel um 18:00 Uhr um 0.40 Prozent auf 5’865.91 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 48.703 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.638 Prozent höher bei 5’879.75 Punkten, nach 5’842.47 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Donnerstag bei 5’878.46 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’843.33 Punkten erreichte.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0.619 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 17.09.2024, einen Stand von 5’634.58 Punkten auf. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 17.07.2024, bei 5’588.27 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 17.10.2023, bei 4’373.20 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 23.68 Prozent aufwärts. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’878.46 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Snap-On (+ 8.66 Prozent auf 323.88 USD), Travelers (+ 7.62 Prozent auf 261.47 USD), Blackstone (+ 5.69 Prozent auf 168.80 USD), M&T Bank (+ 4.62 Prozent auf 198.09 USD) und Broadcom (+ 4.47 Prozent auf 184.72 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Elevance Health (-12.33 Prozent auf 435.69 USD), Molina Healthcare (-11.42 Prozent auf 293.19 USD), Centene (-9.18 Prozent auf 62.94 USD), Walgreens Boots Alliance (-5.37 Prozent auf 10.48 USD) und CSX (-5.09 Prozent auf 33.67 USD) unter Druck.

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 29’371’938 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3.277 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Die SVB Financial Group-Aktie weist mit 0.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600.00 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch