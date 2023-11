Börse New York in Grün: S&P 500 letztendlich in der Gewinnzone

Am Montag tendierte der S&P 500 via NYSE letztendlich 0.74 Prozent fester bei 4’547.38 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 37.972 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.125 Prozent auf 4’508.37 Punkte an der Kurstafel, nach 4’514.02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 4’510.36 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4’557.11 Punkten verzeichnete.

S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 20.10.2023, stand der S&P 500 noch bei 4’224.16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, wurde der S&P 500 auf 4’369.71 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, mit 3’965.34 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 18.91 Prozent aufwärts. Bei 4’607.07 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’794.33 Zählern erreicht.

Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Enphase Energy (+ 6.07 Prozent auf 98.50 USD), Paramount Global (+ 5.61 Prozent auf 13.93 USD), Advance Auto Parts (+ 5.34 Prozent auf 53.02 USD), Palo Alto Networks (+ 5.24 Prozent auf 260.57 USD) und Boeing (+ 4.65 Prozent auf 217.71 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen SVB Financial Group (-50.00 Prozent auf 0.01 USD), Bristol-Myers Squibb (-3.82 Prozent auf 48.90 USD), WestRock (-3.22 Prozent auf 36.69 USD), Hanesbrands (-2.44 Prozent auf 4.00 USD) und International Paper (-2.40 Prozent auf 32.58 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 14’256’458 Aktien gehandelt. Mit 2.702 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2023 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.87 Prozent bei der Organon Company-Aktie zu erwarten.

