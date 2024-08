Börse New York in Grün: S&P 500 legt zum Ende des Freitagshandels zu

Am Freitag sprang der S&P 500 via NYSE schlussendlich um 1.15 Prozent auf 5’634.61 Punkte an. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 45.945 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.628 Prozent auf 5’605.61 Punkte an der Kurstafel, nach 5’570.64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5’585.16 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’641.82 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 1.39 Prozent aufwärts. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 23.07.2024, einen Wert von 5’555.74 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.05.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’267.84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.08.2023, wies der S&P 500 einen Stand von 4’436.01 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 18.80 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 5’669.67 Punkte. 4’682.11 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Norwegian Cruise Line (+ 7.76 Prozent auf 17.50 USD), Carnival (+ 7.51 Prozent auf 16.61 USD), Organon Company (+ 7.04 Prozent auf 22.36 USD), Enphase Energy (+ 6.50 Prozent auf 123.00 USD) und Mohawk Industries (+ 5.25 Prozent auf 157.75 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Intuit (-6.83 Prozent auf 619.85 USD), Advance Auto Parts (-3.82 Prozent auf 49.15 USD), Synopsys (-1.58 Prozent auf 539.39 USD), McKesson (-1.56 Prozent auf 552.15 USD) und AutoZone (-1.43 Prozent auf 3’125.67 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 58’880’551 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.093 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600.00 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch