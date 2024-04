Börse New York in Grün: S&P 500 klettert am Montagnachmittag

Der S&P 500 legt im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.14 Prozent auf 5’211.66 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 43.895 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.114 Prozent auf 5’210.29 Punkte an der Kurstafel, nach 5’204.34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 5’197.35 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’219.57 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Der S&P 500 lag noch vor einem Monat, am 08.03.2024, bei 5’123.69 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 08.01.2024, bei 4’763.54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, bei 4’105.02 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 9.89 Prozent zu Buche. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’264.85 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit First Republic Bank (+ 43.56 Prozent auf 0.07 USD), Albemarle (+ 6.87 Prozent auf 131.93 USD), Tesla (+ 5.37 Prozent auf 173.75 USD), Mid-America Apartment Communities (+ 4.68 Prozent auf 133.05 USD) und Monolithic Power Systems (+ 4.57 Prozent auf 684.21 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil SVB Financial Group (-16.67 Prozent auf 0.05 USD), Paramount Global (-6.14 Prozent auf 11.24 USD), CF Industries (-4.03 Prozent auf 81.68 USD), Super Micro Computer (-3.59 Prozent auf 914.00 USD) und Fortinet (-3.48 Prozent auf 68.44 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 weist die Tesla-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 12’279’664 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 2.919 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Im S&P 500 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 237.62 Prozent bei der First Republic Bank-Aktie zu erwarten.

