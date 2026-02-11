SanDisk Aktie 141821755 / US80004C2008
11.02.2026 18:01:32
Börse New York in Grün: S&P 500 in Grün
Das macht das Börsenbarometer in New York mittags.
Am Mittwoch bewegt sich der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE 0.03 Prozent höher bei 6’943.62 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 54.751 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.650 Prozent auf 6’986.92 Punkte an der Kurstafel, nach 6’941.81 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 6’993.48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’911.97 Punkten lag.
S&P 500-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn gewann der S&P 500 bereits um 0.381 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wies der S&P 500 6’966.28 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 11.11.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’846.61 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’068.50 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 1.24 Prozent zu Buche. Bei 7’002.28 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6’780.13 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im S&P 500
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Generac (+ 16.97 Prozent auf 213.23 USD), SanDisk (+ 9.84 Prozent auf 594.93 USD), American International Group (AIG) (+ 6.49 Prozent auf 79.87 USD), Comfort Systems USA (+ 6.29 Prozent auf 1’349.51 USD) und Gilead Sciences (+ 5.78 Prozent auf 155.74 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Robinhood (-11.97 Prozent auf 75.35 USD), Carvana (-9.35 Prozent auf 355.07 USD), Assurant (-8.50 Prozent auf 216.35 USD), Charles River Laboratories International (-8.07 Prozent auf 166.62 USD) und CBRE Group A (-8.05 Prozent auf 156.61 USD).
S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 15’287’794 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.875 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus
2026 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.15 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|6’946.37
|0.07%
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: SMI schliesslich fester -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen schliessen in Grün - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notierte am Mittwoch schliesslich etwas stärker. Der deutsche Leitindex steckte Verluste ein. Die Wall Street präsentiert sich uneins. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zur Wochenmitte freundlich.