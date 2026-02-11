Börse New York in Grün: S&P 500 in Grün

Am Mittwoch bewegt sich der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE 0.03 Prozent höher bei 6’943.62 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 54.751 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.650 Prozent auf 6’986.92 Punkte an der Kurstafel, nach 6’941.81 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 6’993.48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’911.97 Punkten lag.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der S&P 500 bereits um 0.381 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wies der S&P 500 6’966.28 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 11.11.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’846.61 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’068.50 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 1.24 Prozent zu Buche. Bei 7’002.28 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6’780.13 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Generac (+ 16.97 Prozent auf 213.23 USD), SanDisk (+ 9.84 Prozent auf 594.93 USD), American International Group (AIG) (+ 6.49 Prozent auf 79.87 USD), Comfort Systems USA (+ 6.29 Prozent auf 1’349.51 USD) und Gilead Sciences (+ 5.78 Prozent auf 155.74 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Robinhood (-11.97 Prozent auf 75.35 USD), Carvana (-9.35 Prozent auf 355.07 USD), Assurant (-8.50 Prozent auf 216.35 USD), Charles River Laboratories International (-8.07 Prozent auf 166.62 USD) und CBRE Group A (-8.05 Prozent auf 156.61 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 15’287’794 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.875 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

2026 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.15 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

