Börse New York in Grün: S&P 500 fester

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.67 Prozent stärker bei 7’764.51 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 63.940 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.315 Prozent auf 7’736.88 Punkte an der Kurstafel, nach 7’712.57 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 7’709.34 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7’768.25 Punkten erreichte.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0.802 Prozent. Vor einem Monat, am 21.09.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7’764.70 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, wurde der S&P 500 mit 7’509.20 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’735.35 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 13.21 Prozent. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7’844.52 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Super Micro Computer (+ 9.49 Prozent auf 35.55 USD), Charles River Laboratories International (+ 8.07 Prozent auf 340.91 USD), Bloom Energy (+ 7.98 Prozent auf 240.42 USD), Datadog A (+ 7.80 Prozent auf 276.44 USD) und EchoStar A (+ 7.54 Prozent auf 92.90 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil AT&T (-6.40 Prozent auf 21.92 USD), DexCom (-5.55 Prozent auf 80.99 USD), Chipotle Mexican Grill (-4.86 Prozent auf 28.21 USD), Netflix (-4.51 Prozent auf 65.60 USD) und Under Armour (-4.20 Prozent auf 4.56 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im S&P 500 weist die Netflix-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 13’544’347 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.662 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0.10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.68 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch