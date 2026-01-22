Börse New York in Grün: S&P 500 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Der S&P 500 sprang im NYSE-Handel schlussendlich um 0.55 Prozent auf 6’913.35 Punkte an. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 54.531 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.670 Prozent stärker bei 6’921.70 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6’875.62 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 6’893.62 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’934.75 Punkten lag.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht stieg der S&P 500 bereits um 0.701 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 22.12.2025, den Wert von 6’878.49 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.10.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6’699.40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’086.37 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 0.800 Prozent. Bei 6’986.33 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 6’789.05 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Lumen Technologies (+ 6.32 Prozent auf 8.92 USD), Datadog A (+ 6.31 Prozent auf 131.25 USD), Northern Trust (+ 6.02 Prozent auf 153.12 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 5.66 Prozent auf 647.63 USD) und Carvana (+ 5.15 Prozent auf 478.45 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Abbott Laboratories (-10.04 Prozent auf 108.61 USD), McCormick (-8.05 Prozent auf 61.20 USD), GE Aerospace (ex General Electric) (-7.38 Prozent auf 295.00 USD), Huntington Bancshares (-6.02 Prozent auf 17.64 USD) und Dollar Tree (-4.63 Prozent auf 126.79 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 40’400’869 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 3.701 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

S&P 500-Fundamentaldaten

2026 präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Unter den Aktien im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch