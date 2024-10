Börse New York in Grün: S&P 500 beendet die Sitzung im Plus

Letztendlich schloss der S&P 500 den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0.16 Prozent) bei 5’832.92 Punkten ab. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 48.858 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.142 Prozent tiefer bei 5’815.23 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5’823.52 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5’847.19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 5’802.17 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, wurde der S&P 500 auf 5’738.17 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 29.07.2024, lag der S&P 500-Kurs bei 5’463.54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, wies der S&P 500 einen Wert von 4’117.37 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 22.98 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5’878.46 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit VF (+ 27.01 Prozent auf 21.63 USD), Cadence Design Systems (+ 12.53 Prozent auf 284.45 USD), Incyte (+ 12.04 Prozent auf 73.60 USD), F5 Networks (+ 10.06 Prozent auf 240.33 USD) und Leidos (+ 9.50 Prozent auf 185.86 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Stanley Black Decker (-8.77 Prozent auf 93.89 USD), Ford Motor (-8.44 Prozent auf 10.41 USD), DR Horton (-7.24 Prozent auf 167.32 USD), Phillips 66 (-4.36 Prozent auf 123.27 USD) und American Tower (-4.19 Prozent auf 212.91 USD).

Welche S&P 500-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 30’560’924 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.254 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

S&P 500-Fundamentaldaten

In diesem Jahr präsentiert die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Unter den Aktien im Index weist die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch