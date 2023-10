Börse New York in Grün: S&P 500 am Nachmittag stärker

Der S&P 500 steigt im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 1.13 Prozent auf 4’376.54 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 37.944 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.472 Prozent stärker bei 4’348.20 Punkten, nach 4’327.78 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Montag bei 4’383.33 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4’342.37 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, mit 4’450.32 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, lag der S&P 500 bei 4’505.42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.10.2022, bewegte sich der S&P 500 bei 3’583.07 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 gewann der Index bereits um 14.45 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 4’607.07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’794.33 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Under Armour (+ 6.28 Prozent auf 7.03 USD), Hanesbrands (+ 6.19 Prozent auf 4.21 USD), VF (+ 5.89 Prozent auf 16.36 USD), Advance Auto Parts (+ 5.48 Prozent auf 53.53 USD) und Gap (+ 5.40 Prozent auf 12.01 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil First Republic Bank (-9.80 Prozent auf 0.05 USD), Moderna (-6.04 Prozent auf 92.36 USD), Organon Company (-2.02 Prozent auf 16.97 USD), Verisk Analytics A (-1.87 Prozent auf 242.96 USD) und Gartner (-1.50 Prozent auf 352.86 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 6’725’797 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.654 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Im S&P 500 hat die SVB Financial Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 16.43 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Hanesbrands-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch