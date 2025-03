Börse New York in Grün: S&P 500 am Mittag im Aufwind

Um 17:58 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0.63 Prozent höher bei 5’607.02 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 46.560 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 1.04 Prozent stärker bei 5’629.95 Punkten, nach 5’572.07 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Mittwoch bei 5’642.19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’546.09 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 1.72 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 12.02.2025, lag der S&P 500 bei 6’051.97 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.12.2024, stand der S&P 500 noch bei 6’051.25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.03.2024, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5’175.27 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 büsste der Index bereits um 4.46 Prozent ein. Bei 6’147.43 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 5’528.41 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Tesla (+ 7.58 Prozent auf 248.06 USD), Micron Technology (+ 7.54 Prozent auf 95.76 USD), NVIDIA (+ 6.23 Prozent auf 115.54 USD), Palantir (+ 6.15 Prozent auf 82.85 USD) und NRG Energy (+ 4.97 Prozent auf 93.02 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Brown-Forman B (-7.33 Prozent auf 33.39 USD), United Airlines (-5.11 Prozent auf 72.17 USD), Under Armour (-5.01 Prozent auf 7.01 USD), Estée Lauder Companies (-4.64 Prozent auf 66.37 USD) und Under Armour (-4.36 Prozent auf 6.36 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 37’729’135 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist im S&P 500 mit 3.131 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr weist die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 1’200.00 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

