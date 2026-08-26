Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Start mit positivem Vorzeichen

Um 15:57 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.08 Prozent höher bei 26’172.79 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0.198 Prozent schwächer bei 26’099.58 Punkten, nach 26’151.30 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 26’174.92 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26’071.20 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0.412 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, mit 24’975.82 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 26.05.2026, einen Stand von 26’656.18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 21’544.27 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12.64 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27’190.21 Punkten. 20’690.25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit TTM Technologies (+ 9.55 Prozent auf 123.03 USD), Photronics (+ 8.32 Prozent auf 31.76 USD), Amtech Systems (+ 6.39 Prozent auf 15.16 USD), Neogen (+ 4.04 Prozent auf 12.11 USD) und Oracle (+ 3.99 Prozent auf 150.54 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-4.01 Prozent auf 22.73 USD), Nortech Systems (-3.61 Prozent auf 11.75 USD), ACADIA Pharmaceuticals (-3.27 Prozent auf 29.57 USD), Geron (-2.58 Prozent auf 1.51 USD) und Teva Pharmaceutical Industries (-2.47 Prozent auf 37.16 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’942’925 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.325 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.74 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch