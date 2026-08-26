Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’554 0.2%  SPI 20’437 0.1%  Dow 53’464 -0.2%  DAX 26’286 0.1%  Euro 0.9382 0.0%  EStoxx50 6’471 0.2%  Gold 4’594 -1.4%  Bitcoin 63’355 0.7%  Dollar 0.8051 0.0%  Öl 87.5 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Zurich Insurance1107539UBS24476758Nestlé3886335Holcim1221405Partners Group2460882Novartis1200526Lonza1384101DocMorris4261528Logitech2575132
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin-Miner: KI-Erlöse hinken Investment massiv hinterher
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Buffetts Kernsparte schwächelt - Was das für Berkshire-Anleger bedeutet
Börsen-Historie gibt Hoffnung: Steht den US-Aktien ab Ende Oktober ein Aufschwung bevor?
Anleihen-ETFs oder Geldmarkt-ETFs: In diesen Fällen ist Liquidität Trumpf
Suche...

Donegal Grou b Aktie 1229216 / US2577013004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

NASDAQ-Handel im Fokus 26.08.2026 16:00:40

Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Start mit positivem Vorzeichen

Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Start mit positivem Vorzeichen

Der NASDAQ Composite setzt seinen Aufwärtstrend auch am dritten Tag der Woche fort und verbucht erneut Gewinne.

Donegal Grou b
24.72 USD 24.72%
Kaufen Verkaufen

Um 15:57 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.08 Prozent höher bei 26’172.79 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0.198 Prozent schwächer bei 26’099.58 Punkten, nach 26’151.30 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 26’174.92 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26’071.20 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0.412 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, mit 24’975.82 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 26.05.2026, einen Stand von 26’656.18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 21’544.27 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12.64 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27’190.21 Punkten. 20’690.25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit TTM Technologies (+ 9.55 Prozent auf 123.03 USD), Photronics (+ 8.32 Prozent auf 31.76 USD), Amtech Systems (+ 6.39 Prozent auf 15.16 USD), Neogen (+ 4.04 Prozent auf 12.11 USD) und Oracle (+ 3.99 Prozent auf 150.54 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-4.01 Prozent auf 22.73 USD), Nortech Systems (-3.61 Prozent auf 11.75 USD), ACADIA Pharmaceuticals (-3.27 Prozent auf 29.57 USD), Geron (-2.58 Prozent auf 1.51 USD) und Teva Pharmaceutical Industries (-2.47 Prozent auf 37.16 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’942’925 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.325 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.74 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zur Übersichtsseite
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Donegal Group Inc. (B)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten