Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels auf grünem Terrain

Schlussendlich ging es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1.59 Prozent aufwärts auf 24’016.02 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.207 Prozent höher bei 23’688.12 Punkten in den Mittwochshandel, nach 23’639.08 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 24’026.56 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 23’672.26 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 5.11 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22’105.36 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 15.01.2026, bei 23’530.02 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 16’823.17 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 3.36 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 24’026.56 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Elron Electronic Industries (+ 18.04 Prozent auf 1.75 USD), American Eagle Outfitters (+ 9.29 Prozent auf 19.42 USD), Lifetime Brands (+ 8.88 Prozent auf 8.09 USD), Taylor Devices (+ 8.23 Prozent auf 54.72 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 7.54 Prozent auf 0.28 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil AXT (-6.49 Prozent auf 62.93 USD), Modine Manufacturing (-6.12 Prozent auf 238.14 USD), Nissan Motor (-5.42 Prozent auf 2.27 USD), Geron (-4.52 Prozent auf 1.69 USD) und American Superconductor (-4.33 Prozent auf 37.74 USD) unter Druck.

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 42’513’440 Aktien gehandelt. Mit 3.903 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 1.90 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 13.10 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch