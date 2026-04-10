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10.04.2026 22:33:41
Börse New York in Grün: NASDAQ Composite verbucht zum Ende des Freitagshandels Gewinne
Am Freitag wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.
Zum Handelsschluss bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.35 Prozent höher bei 22’902.89 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.401 Prozent stärker bei 22’913.91 Punkten, nach 22’822.42 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22’845.06 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23’011.77 Einheiten.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 4.39 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.03.2026, lag der NASDAQ Composite bei 22’697.10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Stand von 23’671.35 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 10.04.2025, bei 16’387.31 Punkten.
Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 1.43 Prozent zurück. Bei 23’988.26 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20’690.25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell TTM Technologies (+ 12.98 Prozent auf 121.49 USD), Nissan Motor (+ 8.18 Prozent auf 2.38 USD), Volvo (B) (+ 6.70 Prozent auf 35.41 USD), Ballard Power (+ 6.44 Prozent auf 2.81 USD) und Amtech Systems (+ 5.66 Prozent auf 14.75 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Akamai (-16.66 Prozent auf 91.35 USD), Americas Car-Mart (-9.76 Prozent auf 11.09 USD), Richardson Electronics (-7.48 Prozent auf 13.35 USD), Nice Systems (-7.14 Prozent auf 97.00 USD) und Neogen (-6.13 Prozent auf 9.42 USD).
Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 39’470’263 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.787 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 13.64 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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