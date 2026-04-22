Ballard Power Aktie 4889034 / CA0585861085
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22.04.2026 18:01:01
Börse New York in Grün: NASDAQ Composite verbucht mittags Zuschläge
NASDAQ Composite-Handel am Mittag.
Am Mittwoch notiert der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 1.26 Prozent stärker bei 24’565.40 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0.834 Prozent höher bei 24’462.31 Punkten, nach 24’259.96 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 24’421.40 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24’585.71 Punkten erreichte.
NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.606 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 21’647.61 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 22.01.2026, den Wert von 23’436.02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.04.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 16’300.42 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.72 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24’585.71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern markiert.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Ballard Power (+ 12.74 Prozent auf 3.50 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 8.97 Prozent auf 178.68 USD), American Superconductor (+ 8.06 Prozent auf 45.31 USD), Intuitive Surgical (+ 7.95 Prozent auf 487.18 USD) und US Global Investors (+ 6.02 Prozent auf 2.82 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil JetBlue Airways (-6.14 Prozent auf 5.13 USD), ADTRAN (-5.51 Prozent auf 14.41 EUR), Woodward (-5.39 Prozent auf 359.78 USD), AmeriServ Financial (-5.32 Prozent auf 3.74 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (-4.75 Prozent auf 3.81 USD).
Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 8’337’354 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.178 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.
NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick
Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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