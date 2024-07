Börse New York in Grün: NASDAQ Composite präsentiert sich mittags fester

Um 17:59 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.63 Prozent fester bei 18’143.01 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.070 Prozent tiefer bei 18’016.12 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18’028.76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 18’144.86 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’016.12 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ Composite bereits um 2.08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.06.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 16’828.67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.04.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 16’277.46 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.07.2023, wurde der NASDAQ Composite auf 13’816.77 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 22.87 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 18’144.86 Punkte. Bei 14’477.57 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Amtech Systems (+ 8.49 Prozent auf 6.52 USD), BE Semiconductor Industries (+ 7.98 Prozent auf 182.76 USD), Century Aluminum (+ 7.71 Prozent auf 20.39 USD), Sangamo Therapeutics (+ 7.15 Prozent auf 0.34 USD) und Computer Programs and Systems (+ 6.52 Prozent auf 11.27 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Ebix (-19.39 Prozent auf 0.01 USD), Sify (-9.28 Prozent auf 0.43 USD), Corcept Therapeutics (-4.25 Prozent auf 30.22 USD), Cutera (-3.70 Prozent auf 1.30 USD) und Compugen (-3.25 Prozent auf 1.64 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 20’421’629 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.159 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.05 erwartet. Mit 20.83 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

