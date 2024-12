Börse New York in Grün: NASDAQ Composite notiert zum Handelsende im Plus

Der NASDAQ Composite verbuchte im NASDAQ-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 0.97 Prozent auf 19’403.95 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.194 Prozent auf 19’255.42 Punkte an der Kurstafel, nach 19’218.17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 19’436.92 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19’255.42 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, mit 18’239.92 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, bei 17’713.62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, bei 14’305.03 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 31.41 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 19’436.92 Punkten. Bei 14’477.57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Comtech Telecommunications (+ 8.85 Prozent auf 3.69 USD), FormFactor (+ 6.24 Prozent auf 42.56 USD), Ultra Clean (+ 5.62 Prozent auf 40.59 USD), FreightCar America (+ 5.61 Prozent auf 10.35 USD) und Grupo Financiero Galicia (+ 4.94 Prozent auf 59.23 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Cutera (-10.19 Prozent auf 0.44 USD), Ceragon Networks (-8.37 Prozent auf 4.16 USD), Century Casinos (-8.18 Prozent auf 4.04 USD), 3D Systems (-6.06 Prozent auf 2.79 USD) und Compugen (-5.66 Prozent auf 1.50 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 39’916’664 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3.416 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.03 zu Buche schlagen. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19.46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch