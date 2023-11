Börse New York in Grün: NASDAQ Composite nachmittags in Grün

Der NASDAQ Composite steigt im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 1.08 Prozent auf 14’278.40 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.066 Prozent auf 14’134.75 Punkte an der Kurstafel, nach 14’125.48 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 14’281.22 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14’134.20 Punkten.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 20.10.2023, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 12’983.81 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 13’290.78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, einen Stand von 11’146.06 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 37.46 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 14’446.55 Punkten. Bei 10’265.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Grupo Financiero Galicia (+ 21.60 Prozent auf 15.20 USD), CRESUD (+ 20.10 Prozent auf 9.68 USD), USCorp (+ 11.54 Prozent auf 0.00 USD), BE Semiconductor Industries (+ 9.87 Prozent auf 132.83 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 6.78 Prozent auf 0.41 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Arundel (-22.73 Prozent auf 0.17 CHF), ImmunoGen (-6.95 Prozent auf 14.99 USD), Dixie Group (-5.64 Prozent auf 0.65 USD), Nissan Motor (-3.23 Prozent auf 596.20 JPY) und Enzon Pharmaceuticals (-2.71 Prozent auf 0.13 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die Microsoft-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7’106’764 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.702 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Im NASDAQ Composite hat die New York Community Bancorp-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 47.64 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der CRESUD-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch