Börse New York in Grün: NASDAQ Composite legt am Nachmittag zu

Am Dienstag gewinnt der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ 0.74 Prozent auf 13’584.30 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.160 Prozent höher bei 13’505.81 Punkten in den Dienstagshandel, nach 13’484.24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 13’491.81 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13’659.63 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 13’761.53 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 10.07.2023, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 13’685.48 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.10.2022, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 10’542.10 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2023 bereits um 30.78 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 14’446.55 Punkten. Bei 10’265.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Consumer Portfolio Services (+ 17.16 Prozent auf 9.49 USD), Dixie Group (+ 13.51 Prozent auf 0.65 USD), Century Casinos (+ 8.77 Prozent auf 5.40 USD), EMCORE (+ 8.69 Prozent auf 0.52 USD) und Cutera (+ 8.24 Prozent auf 4.60 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Ebix (-8.10 Prozent auf 6.92 USD), Enzon Pharmaceuticals (-6.28 Prozent auf 0.13 USD), Donegal Group B (-4.86 Prozent auf 13.32 USD), Arundel (-4.07 Prozent auf 0.24 CHF) und Net 1 Ueps Technologies (-3.87 Prozent auf 4.22 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 3’877’900 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.628 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2023 laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2.68 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 14.96 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

