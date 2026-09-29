Börse New York in Grün: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu

Um 15:58 Uhr gewinnt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.03 Prozent auf 26’829.42 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.330 Prozent stärker bei 26’908.76 Punkten in den Dienstagshandel, nach 26’820.38 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 26’785.90 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26’919.72 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, lag der NASDAQ Composite bei 26’402.42 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 25’820.14 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 22’591.15 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 15.47 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27’288.79 Punkte. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 7.64 Prozent auf 79.30 USD), 3D Systems (+ 5.40 Prozent auf 3.71 USD), Ultra Clean (+ 5.03 Prozent auf 82.00 USD), Modine Manufacturing (+ 4.55 Prozent auf 183.00 USD) und Veeco Instruments (+ 4.50 Prozent auf 51.28 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Donegal Group B (-9.58 Prozent auf 15.00 USD), SMC (-5.61 Prozent auf 428.38 USD), BlackBerry (-4.66 Prozent auf 8.39 USD), inTest (-4.63 Prozent auf 11.12 USD) und Synopsys (-2.85 Prozent auf 405.70 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 3’140’244 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4.773 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet mit 3.46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17.34 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch