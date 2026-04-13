Börse New York in Grün: NASDAQ Composite-Börsianer greifen nachmittags zu

Um 20:00 Uhr erhöht sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.63 Prozent auf 23’047.95 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.234 Prozent auf 22’849.23 Punkte an der Kurstafel, nach 22’902.89 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23’073.56 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 22’795.82 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 13.03.2026, bei 22’105.36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.01.2026, stand der NASDAQ Composite bei 23’709.87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 16’724.46 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0.808 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 23’988.26 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20’690.25 Punkte.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Computer Programs and Systems (+ 20.75 Prozent auf 21.71 USD), Amtech Systems (+ 11.39 Prozent auf 16.43 USD), Oracle (+ 10.95 Prozent auf 153.21 USD), Elron Electronic Industries (+ 10.26 Prozent auf 1.48 USD) und Commercial Vehicle Group (+ 8.67 Prozent auf 4.26 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Fastenal (-7.77 Prozent auf 45.35 USD), World Acceptance (-6.75 Prozent auf 138.75 USD), AXT (-4.50 Prozent auf 61.29 USD), Ballard Power (-4.09 Prozent auf 2.70 USD) und WD-40 (-3.94 Prozent auf 205.58 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 13’650’270 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.919 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13.76 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch