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Kursentwicklung 17.06.2026 18:00:57

Börse New York in Grün: NASDAQ Composite bewegt sich im Plus

Börse New York in Grün: NASDAQ Composite bewegt sich im Plus

Am Mittwoch agieren die Anleger in New York vorsichtiger.

Astro-Med
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Der NASDAQ Composite gewinnt im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr 0.02 Prozent auf 26’382.92 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.445 Prozent auf 26’493.82 Punkte an der Kurstafel, nach 26’376.34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 26’511.55 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26’255.16 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0.243 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26’225.14 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 17.03.2026, mit 22’479.53 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 17.06.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19’521.09 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 13.55 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Astro-Med (+ 70.16 Prozent auf 28.40 USD), 3D Systems (+ 11.13 Prozent auf 3.55 USD), FreightCar America (+ 7.62 Prozent auf 9.46 USD), Applied Materials (+ 7.61 Prozent auf 611.48 USD) und Cerus (+ 7.29 Prozent auf 2.65 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Donegal Group B (-16.55 Prozent auf 19.77 USD), Comtech Telecommunications (-13.38 Prozent auf 2.59 USD), Cogent Communications (-3.86 Prozent auf 15.43 USD), Old Dominion Freight Line (-2.97 Prozent auf 224.74 USD) und Adobe (-2.40 Prozent auf 202.34 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 7’779’958 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 4.429 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2.60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Grupo Financiero Galicia-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 393.98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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