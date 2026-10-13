Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beginnt Dienstagshandel in der Gewinnzone

Der NASDAQ Composite verbucht im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr Gewinne in Höhe von 0.02 Prozent auf 27’250.13 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.393 Prozent auf 27’138.73 Punkte an der Kurstafel, nach 27’245.90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 27’116.08 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27’260.01 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Stand von 26’333.04 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 13.07.2026, einen Stand von 25’873.18 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 22’694.61 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 17.28 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten markiert.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Infosys (+ 5.82 Prozent auf 11.46 USD), SMC (+ 5.71 Prozent auf 465.91 USD), Salesforce (+ 3.86 Prozent auf 242.95 USD), Logitech (+ 3.16 Prozent auf 101.44 USD) und Nice Systems (+ 3.06 Prozent auf 118.56 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen inTest (-4.93 Prozent auf 13.70 USD), Ceva (-3.84 Prozent auf 30.53 USD), ADTRAN (-3.77 Prozent auf 6.17 EUR), CIENA (-3.75 Prozent auf 389.82 USD) und Applied Materials (-3.56 Prozent auf 479.84 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 3’583’873 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.942 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Mit 18.99 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch