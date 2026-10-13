Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’930 0.4%  SPI 19’724 0.4%  Dow 51’791 -0.1%  DAX 25’271 0.0%  Euro 0.9321 0.1%  EStoxx50 6’174 -0.4%  Gold 4’166 -0.1%  Bitcoin 69’524 2.0%  Dollar 0.8328 -0.2%  Öl 105.6 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Givaudan1064593Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Florierender Aktienhandel beflügelt Goldman Sachs-Aktie
Johnson & Johnson-Aktie fällt dennoch: Prognose erhöht - Rückstellungen für Rechtsvergleich belasten
UnitedHealth-Aktie im Minus: Gewinnziel erneut angehoben
Kenvue-Übernahme durch Kimberly-Clark: EU-Freigabe unter Bedingungen, Aktien schwächer
BioNTech-Aktie unter Druck: Weiterer Rückschlag bei mRNA-Krebstherapie
Suche...
Plus500 Depot

CIENA Aktie 2721615 / US1717793095

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

NASDAQ-Handel im Blick 13.10.2026 16:00:51

Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beginnt Dienstagshandel in der Gewinnzone

Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beginnt Dienstagshandel in der Gewinnzone

Der NASDAQ Composite bleibt auch am Dienstag im Aufwärtstrend.

Paychex
87.84 CHF 1.10%
Kaufen Verkaufen

Der NASDAQ Composite verbucht im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr Gewinne in Höhe von 0.02 Prozent auf 27’250.13 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.393 Prozent auf 27’138.73 Punkte an der Kurstafel, nach 27’245.90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 27’116.08 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27’260.01 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Stand von 26’333.04 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 13.07.2026, einen Stand von 25’873.18 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 22’694.61 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 17.28 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten markiert.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Infosys (+ 5.82 Prozent auf 11.46 USD), SMC (+ 5.71 Prozent auf 465.91 USD), Salesforce (+ 3.86 Prozent auf 242.95 USD), Logitech (+ 3.16 Prozent auf 101.44 USD) und Nice Systems (+ 3.06 Prozent auf 118.56 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen inTest (-4.93 Prozent auf 13.70 USD), Ceva (-3.84 Prozent auf 30.53 USD), ADTRAN (-3.77 Prozent auf 6.17 EUR), CIENA (-3.75 Prozent auf 389.82 USD) und Applied Materials (-3.56 Prozent auf 479.84 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 3’583’873 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.942 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Mit 18.99 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zur Übersichtsseite
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt

Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.

Weiterlesen!

Nachrichten zu CIENA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu CIENA Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

16:31 Der globale Tourismusboom: Welche Unternehmen profitieren von der Rückkehr der Reiselust?
14:14 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf RWE AG
09:21 SG-Marktüberblick: 13.10.2026
09:08 Alle SMI-Werte im Plus
08:54 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Erholung fortgesetzt
12.10.26 Logo WHS Nasdaq-Rekorde wackeln – jetzt entscheiden Inflation und KI-Zahlen!
09.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’563.43 19.68 S6CB3U
Short 14’885.68 13.47 SRQBMU
Short 15’403.27 8.95 SLWB8U
SMI-Kurs: 13’929.59 13.10.2026 16:50:25
Long 13’420.66 19.68 SJBMDU
Long 13’124.71 13.95 S5BOUU
Long 12’555.78 8.90 BSUYSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Idorsia-Aktie zieht an: Neue Erkenntnisse zu zugelassenem Blutdruckmittel
Roche-Aktie fester: Neuer Augenwirkstoff überzeugt in Studien
Deutsche-Bank-Aktie mit Gewinnen: Sewing rechnet mit der Bundesregierung ab
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
S&P 500 vor Absturz? Auf diese Sicherheits-Titel setzen Experten jetzt
Volkswagen-Aktie dennoch höher: AUDI-Auslieferungen brechen ein - China wird für VW zum Problem
ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
NEL-Aktie mit Kurssprung: Rheinmetall-Kooperation rückt Verteidigungsgeschäft in den Fokus
Micron-Aktie gibt nach: Was hinter der neuen Speichertechnik von CXMT steckt

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.