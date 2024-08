Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beendet die Sitzung im Plus

Am Freitag ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss um 1.13 Prozent auf 17’713.62 Punkte aufwärts. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.765 Prozent auf 17’650.49 Punkte an der Kurstafel, nach 17’516.43 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17’498.79 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 17’720.37 Punkten.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0.863 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 30.07.2024, den Stand von 17’147.42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.05.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 16’737.08 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 30.08.2023, wurde der NASDAQ Composite auf 14’019.31 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 19.96 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 18’671.07 Punkte. Bei 14’477.57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Landec (+ 14.81 Prozent auf 4.38 USD), VOXX International A (+ 12.73 Prozent auf 5.49 USD), Intel (+ 9.49) Prozent auf 22.04 USD), Dixie Group (+ 7.80 Prozent auf 0.76 USD) und Modine Manufacturing (+ 4.87 Prozent auf 121.55 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil FreightCar America (-9.81 Prozent auf 7.08 USD), 3D Systems (-8.15 Prozent auf 2.14 USD), Ionis Pharmaceuticals (-4.45 Prozent auf 47.68 USD), Forward Air (-3.96 Prozent auf 31.77 USD) und Cutera (-3.93 Prozent auf 0.76 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 64’817’772 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.108 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.03 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.46 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch