Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beendet die Sitzung im Plus

Letztendlich bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.11 Prozent höher bei 15’451.31 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0.747 Prozent höher bei 15’396.13 Punkten, nach 15’282.01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 15’265.66 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15’539.00 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.03.2024, bei 16’428.82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 15’360.29 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, notierte der NASDAQ Composite bei 12’072.46 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 4.64 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 16’538.86 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’477.57 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit MicroStrategy (+ 12.77 Prozent auf 1’324.01 USD), Nektar Therapeutics (+ 9.68 Prozent auf 1.36 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 9.00 Prozent auf 31.02 USD), Taylor Devices (+ 6.22 Prozent auf 50.70 USD) und Ebix (+ 6.15 Prozent auf 0.69 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Arundel (-11.60 Prozent auf 0.16 CHF), Cumulus Media A (-9.70 Prozent auf 2.70 USD), Landec (-5.98 Prozent auf 6.29 USD), AmeriServ Financial (-5.47 Prozent auf 2.59 USD) und Ligand Pharmaceuticals (-5.44 Prozent auf 68.53 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Aktuell weist die Apple-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 17’020’133 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 2.781 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Die Bed Bath Beyond-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 21.62 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

