Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beendet den Montagshandel mit Gewinnen

Schlussendlich ging der NASDAQ Composite den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0.10 Prozent) bei 15’603.26 Punkten aus dem Montagshandel. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 3.91 Prozent auf 14’978.03 Punkte an der Kurstafel, nach 15’587.79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 14’784.03 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16’292.28 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 07.03.2025, bei 18’196.22 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 07.01.2025, einen Stand von 19’489.68 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 16’248.52 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2025 gab der Index bereits um 19.07 Prozent nach. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 20’118.61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Punkten markiert.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 8.87 Prozent auf 1.35 USD), Dorel Industries (+ 8.75 Prozent auf 1.03 USD), Sangamo Therapeutics (+ 7.68 Prozent auf 0.71 USD), 3D Systems (+ 7.41 Prozent auf 2.03 USD) und Consumer Portfolio Services (+ 6.70 Prozent auf 10.03 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Volvo (A) (-17.72 Prozent auf 24.15 USD), Nektar Therapeutics (-11.14 Prozent auf 0.49 USD), Cumulus Media A (-10.75 Prozent auf 0.36 USD), Nissan Motor (-10.08 Prozent auf 2.32 USD) und Strategy (-8.67 Prozent auf 268.14 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 164’789’107 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.564 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die SIGA Technologies-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.44 erwartet. Mit 11.18 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch