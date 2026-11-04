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Index-Performance im Blick 04.11.2026 22:33:53

Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beendet den Mittwochshandel mit Gewinnen

Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beendet den Mittwochshandel mit Gewinnen

Schlussendlich zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Am Mittwoch notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 1.44 Prozent stärker bei 25’736.51 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 1.11 Prozent stärker bei 25’652.78 Punkten, nach 25’372.01 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 25’602.14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26’048.83 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.533 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 27’190.86 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wies der NASDAQ Composite 26’584.99 Punkte auf. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 04.11.2025, einen Stand von 23’348.64 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 10.76 Prozent aufwärts. Bei 27’722.75 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20’690.25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Geron (+ 16.13 Prozent auf 1.08 USD), Cogent Communications (+ 14.89 Prozent auf 6.79 USD), JetBlue Airways (+ 11.95 Prozent auf 3.56 USD), Omnicell (+ 11.14 Prozent auf 39.41 USD) und Expedia (+ 10.54 Prozent auf 315.88 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Modine Manufacturing (-21.43 Prozent auf 98.56 USD), AAON (-15.68 Prozent auf 58.25 USD), Powell Industries (-12.39 Prozent auf 143.10 USD), FormFactor (-11.93 Prozent auf 85.24 USD) und DXP Enterprises (-11.76 Prozent auf 158.38 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 43’428’767 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.392 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Die Americas Car-Mart-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19.29 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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