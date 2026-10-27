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27.10.2026 20:03:22
Börse New York in Grün: NASDAQ Composite-Anleger greifen am Nachmittag zu
Der NASDAQ Composite macht derzeit Gewinne.
Um 20:00 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.21 Prozent höher bei 26’486.34 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.447 Prozent stärker bei 26’286.31 Punkten in den Dienstagshandel, nach 26’169.38 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 26’528.94 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26’219.31 Punkten lag.
NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, einen Stand von 27’068.72 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 24’932.08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23’637.46 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13.99 Prozent. Bei 27’722.75 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 20’690.25 Zählern.
Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite
Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell JetBlue Airways (+ 17.72 Prozent auf 2.79 USD), Methode Electronics (+ 11.53 Prozent auf 13.74 USD), American Superconductor (+ 9.49 Prozent auf 27.81 USD), Lincoln Electric (+ 8.58 Prozent auf 280.83 USD) und Ultra Clean (+ 8.46 Prozent auf 50.66 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Innodata (-27.46 Prozent auf 43.46 USD), Century Casinos (-7.58 Prozent auf 0.68 USD), Nortech Systems (-7.52 Prozent auf 10.08 USD), Euronet Worldwide (-6.58 Prozent auf 59.74 USD) und Paychex (-5.21 Prozent auf 109.67 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 13’675’988 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.664 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf
2027 präsentiert die Americas Car-Mart-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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