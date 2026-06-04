Börse New York in Grün: NASDAQ Composite am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.18 Prozent stärker bei 26’903.61 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 1.02 Prozent tiefer bei 26’579.30 Punkten, nach 26’853.98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26’907.79 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’554.24 Zählern.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0.182 Prozent. Vor einem Monat, am 04.05.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 25’067.80 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 04.03.2026, bei 22’807.48 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 04.06.2025, den Stand von 19’460.49 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 15.79 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Innodata (+ 10.62 Prozent auf 119.77 USD), AngioDynamics (+ 5.89 Prozent auf 11.86 USD), Myriad Genetics (+ 5.57 Prozent auf 4.65 USD), Cerus (+ 5.45 Prozent auf 2.81 USD) und Integra LifeSciences (+ 5.40 Prozent auf 16.97 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Donegal Group B (-16.36 Prozent auf 16.00 USD), CIENA (-15.45 Prozent auf 524.55 USD), 3D Systems (-13.43 Prozent auf 3.13 USD), QUALCOMM (-3.62 Prozent auf 240.96 USD) und AAON (-3.15 Prozent auf 143.58 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 18’636’065 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4.644 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

2026 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch