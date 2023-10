Börse New York in Grün: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag stärker

Am Mittwoch tendiert der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 0.12 Prozent höher bei 13’578.67 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.416 Prozent stärker bei 13’619.21 Punkten, nach 13’562.84 Punkten am Vortag.

Bei 13’671.11 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 13’549.29 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1.89 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 11.09.2023, bei 13’917.89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.07.2023, stand der NASDAQ Composite bei 13’760.70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2022, lag der NASDAQ Composite bei 10’426.19 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 30.73 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 14’446.55 Punkten. Bei 10’265.04 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit VOXX International A (+ 20.86 Prozent auf 9.42 USD), QC (+ 15.70 Prozent auf 0.70 USD), American Bio Medica (+ 12.50 Prozent auf 0.00 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 9.23 Prozent auf 0.14 USD) und CRESUD (+ 8.21 Prozent auf 7.45 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Cutera (-14.02 Prozent auf 4.11 USD), Cerus (-8.48 Prozent auf 1.30 USD), DexCom (-7.22 Prozent auf 79.06 USD), Neogen (-7.16 Prozent auf 14.91 USD) und ImmunoGen (-5.76 Prozent auf 13.75 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 4’802’378 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.637 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie. Hier wird ein KGV von 2.70 erwartet. Mit 14.96 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Alliance Resource Partners LP-Aktie an.

