Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

Um 15:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.92 Prozent höher bei 29’543.12 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.457 Prozent höher bei 29’407.19 Punkten in den Handel, nach 29’273.40 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 29’340.54 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29’551.08 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 30’608.13 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 28’039.21 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25’821.55 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 17.21 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 31’361.37 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22’841.42 Zählern.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Nebius (+ 8.79 Prozent auf 166.75 USD), Western Digital (+ 6.90 Prozent auf 380.71 USD), Ferrovial International SE Registered (+ 6.87) Prozent auf 53.81 USD), Seagate Technology (+ 5.77 Prozent auf 681.36 USD) und Astera Labs (+ 4.67 Prozent auf 271.64 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Cintas (-5.86 Prozent auf 212.69 USD), Thomson Reuters (-3.83 Prozent auf 117.41 USD), Marriott (-2.81 Prozent auf 383.64 USD), Moderna (-2.79 Prozent auf 193.31 USD) und Paychex (-2.66 Prozent auf 112.63 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 5’948’227 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.664 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Die Micron Technology-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch