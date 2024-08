Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Kursplus

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0.72 Prozent höher bei 18’023.11 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.370 Prozent höher bei 17’961.45 Punkten in den Handel, nach 17’895.16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 17’858.82 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18’055.46 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, bei 20’391.97 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 18’093.57 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, einen Wert von 15’274.92 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8.94 Prozent aufwärts. Bei 20’690.97 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’249.19 Punkten.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Lucid (+ 6.17 Prozent auf 3.19 USD), IDEXX Laboratories (+ 4.94 Prozent auf 477.55 USD), DexCom (+ 3.85 Prozent auf 75.22 USD), CSX (+ 3.64 Prozent auf 34.20 USD) und Cadence Design Systems (+ 3.02 Prozent auf 254.30 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Apple (-3.64 Prozent auf 201.66 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-2.65 Prozent auf 131.25 USD), Micron Technology (-2.57 Prozent auf 88.10 USD), Copart (-2.38 Prozent auf 49.72 USD) und Warner Bros Discovery (-2.09 Prozent auf 7.72 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 15’557’730 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.082 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 weist die JDcom-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4.53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

