Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1.18 Prozent höher bei 17’807.63 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.730 Prozent auf 17’728.90 Punkte an der Kurstafel, nach 17’600.42 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 17’619.92 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 17’815.18 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.750 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 16’832.92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.11.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 15’812.47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.02.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 12’590.89 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 7.64 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 18’041.45 Punkten. Bei 16’249.19 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Enphase Energy (+ 6.52 Prozent auf 131.62 USD), Illumina (+ 5.23 Prozent auf 140.74 USD), JDcom (+ 4.56 Prozent auf 23.14 USD), Netflix (+ 4.47 Prozent auf 579.33 USD) und Zscaler (+ 4.31 Prozent auf 253.27 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen The Kraft Heinz Company (-5.45 Prozent auf 34.16 USD), Biogen (-2.61 Prozent auf 220.74 USD), Charter A (-1.83 Prozent auf 287.28 USD), Airbnb (-1.74 Prozent auf 148.20 USD) und PepsiCo (-0.81 Prozent auf 167.52 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14’742’112 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.881 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6.61 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.05 Prozent an der Spitze im Index.

