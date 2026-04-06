Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’982 -0.1%  SPI 18’124 -0.1%  Dow 46’593 0.2%  DAX 23’168 -0.6%  Euro 0.9212 0.0%  EStoxx50 5’693 -0.7%  Gold 4’666 -0.2%  Bitcoin 55’804 1.0%  Dollar 0.7979 -0.3%  Öl 109.6 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Alcon-Aktie: Neue Augenlinse "TruPlus" in den USA erhältlich
Bajaj Mobility-Aktie: Verwaltungsrat soll von vier auf fünf Sitze ausgebaut werden
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Montagnachmittag
Umzug geplant? So kann man beim Wohnortwechsel Geld sparen
Iran-Krieg belastet weiterhin: US-Börsen am Ostermontag trotzdem etwas fester
Suche...
eToro entdecken

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

24’121.20
Pkt
75.67
Pkt
0.31 %
18:11:16
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

NASDAQ-Handel im Fokus 06.04.2026 17:59:10

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag fester

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag fester

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0.41 Prozent fester bei 24’143.07 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.405 Prozent auf 24’143.02 Punkte an der Kurstafel, nach 24’045.53 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 24’265.14 Punkte, das Tagestief hingegen 24’085.13 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 06.03.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 24’643.01 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.01.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 25’639.71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, bei 17’397.70 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 4.22 Prozent nach. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 26’165.08 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22’841.42 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5.61 Prozent auf 126.55 USD), AppLovin (+ 5.27 Prozent auf 406.72 USD), eBay (+ 3.41 Prozent auf 97.35 USD), Micron Technology (+ 3.40 Prozent auf 378.69 USD) und Starbucks (+ 3.05 Prozent auf 93.13 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Booking (-95.92 Prozent auf 171.13 USD), Datadog A (-4.69 Prozent auf 114.71 USD), Enphase Energy (-3.69 Prozent auf 33.63 USD), Tesla (-2.17 Prozent auf 352.76 USD) und Workday (-2.13 Prozent auf 129.44 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8’862’638 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.740 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1.72 erwartet. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.04 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?

Inside Trading & Investment

02.04.26 Weltraumwirtschaft: Schwerelos, innovativ und wachstumsstark
02.04.26 Julius Bär: 12.75% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf Medmix AG
02.04.26 Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?
02.04.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gaming – Mehr als nur ein Spiel/Energieversorger – Elektrisierende Entwicklungen
02.04.26 Marktüberblick: Rüstungswerte haussieren
02.04.26 Märkte zu voreilig?
24.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Galderma, Lonza
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Sinkender Goldpreis: Darum sieht Morgan Stanley jetzt Chancen für Aktien
Gold, Öl & Co. in KW 14: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Webinar: Schluss mit K.O.-Kriterien bei der Aktienauswahl - Warum Sortieren das neue Filtern ist
Ausblick: Dr Ing hc F Porsche Aktiengesellschaft Un präsentiert Quartalsergebnisse
EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
NVIDIA-Aktie im Visier: Warum diese kaum beachtete Sparte zu Unrecht übersehen wird
Optimismus in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit Gewinnen
SAP will US-Softwarefirma Reltio übernehmen
Handel in New York: Dow Jones letztendlich schwächer
EQS-News: HENSOLDT veröffentlicht Geschäftsbericht 2025

Top-Rankings

Die Performance der Kryptowährungen in KW 14: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 14: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
KW 14: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 24’121.40 0.32%

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Trumps Iran-Rede: SMI geht kaum verändert ins Osterwochenende -- DAX schliesst in Rot -- Wall Street schlussendlich uneins -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten

Der heimische Leitindex machte am Donnerstag seine Verluste im Laufe des Tages nahezu komplett wett. Der deutsche Leitindex grenzte sein Minus etwas ein. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost verabschiedeten sich am Donnerstag am mit Abschlägen aus dem Handel.