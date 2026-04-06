Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag fester

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0.41 Prozent fester bei 24’143.07 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.405 Prozent auf 24’143.02 Punkte an der Kurstafel, nach 24’045.53 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 24’265.14 Punkte, das Tagestief hingegen 24’085.13 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 06.03.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 24’643.01 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.01.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 25’639.71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, bei 17’397.70 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 4.22 Prozent nach. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 26’165.08 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22’841.42 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5.61 Prozent auf 126.55 USD), AppLovin (+ 5.27 Prozent auf 406.72 USD), eBay (+ 3.41 Prozent auf 97.35 USD), Micron Technology (+ 3.40 Prozent auf 378.69 USD) und Starbucks (+ 3.05 Prozent auf 93.13 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Booking (-95.92 Prozent auf 171.13 USD), Datadog A (-4.69 Prozent auf 114.71 USD), Enphase Energy (-3.69 Prozent auf 33.63 USD), Tesla (-2.17 Prozent auf 352.76 USD) und Workday (-2.13 Prozent auf 129.44 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8’862’638 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.740 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1.72 erwartet. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.04 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch