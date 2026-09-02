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NASDAQ 100 im Blick 02.09.2026 18:00:21

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Gewinne

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Gewinne

Der NASDAQ 100 kommt derzeit nicht vom Fleck.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0.11 Prozent fester bei 29’109.52 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.211 Prozent auf 29’016.00 Punkte an der Kurstafel, nach 29’077.22 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 28’971.90 Punkte, das Tageshoch hingegen 29’165.62 Zähler.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1.00 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der NASDAQ 100 bei 28’274.20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 30’660.60 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 23’231.11 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 15.49 Prozent. Bei 30’762.20 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22’841.42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Alnylam Pharmaceuticals (+ 8.47 Prozent auf 266.95 USD), NVIDIA (+ 4.33 Prozent auf 226.85 USD), Teradyne (+ 3.33 Prozent auf 346.64 USD), NXP Semiconductors (+ 3.16 Prozent auf 229.43 USD) und Intuitive Surgical (+ 2.86 Prozent auf 379.80 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Palo Alto Networks (-8.57 Prozent auf 331.06 USD), Palantir (-6.82 Prozent auf 167.65 USD), Datadog A (-5.24 Prozent auf 212.10 USD), CrowdStrike (-5.07 Prozent auf 204.16 USD) und Fortinet (-4.56 Prozent auf 154.47 USD) unter Druck.

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 13’014’987 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.598 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 6.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.19 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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Short 15’245.87 13.72 S8UB1U
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SMI-Kurs: 14’358.73 02.09.2026 17:30:00
Long 13’758.98 19.11 SYB31U
Long 13’450.01 13.59 SHB7NU
Long 12’857.59 8.74 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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