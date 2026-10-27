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Kursentwicklung im Fokus 27.10.2026 22:33:23

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 steigt zum Handelsende

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 steigt zum Handelsende

Der NASDAQ 100 befand sich am zweiten Tag der Woche im Aufwind.

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1.29 Prozent stärker bei 29’651.44 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.457 Prozent auf 29’407.19 Punkte an der Kurstafel, nach 29’273.40 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 29’340.54 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29’719.63 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Stand von 30’608.13 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wies der NASDAQ 100 28’039.21 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25’821.55 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 17.64 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Nebius (+ 11.22 Prozent auf 170.47 USD), Astera Labs (+ 10.47 Prozent auf 286.69 USD), Rocket Lab (+ 8.34 Prozent auf 58.31 USD), CoreWeave (+ 7.94 Prozent auf 59.57 USD) und Ferrovial International SE Registered (+ 7.29 Prozent auf 54.02 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Paychex (-5.57 Prozent auf 109.26 USD), Cintas (-4.93 Prozent auf 214.80 USD), Thomson Reuters (-4.64 Prozent auf 116.41 USD), Adobe (-3.97 Prozent auf 248.36 USD) und Intuit (-3.37 Prozent auf 328.45 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 26’098’321 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.664 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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