Börse New York in Grün: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsende fester

Der NASDAQ 100 stieg im NASDAQ-Handel letztendlich um 0.84 Prozent auf 30’223.89 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.190 Prozent stärker bei 30’030.63 Punkten, nach 29’973.57 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29’848.75 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 30’263.19 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 1.24 Prozent. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 28.04.2026, bei 27’029.01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24’960.04 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 21’318.17 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 19.91 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 30’263.19 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22’841.42 Punkten.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Dollar Tree (+ 17.87 Prozent auf 113.00 USD), Axon Enterprise (+ 12.27 Prozent auf 439.32 USD), Arm (+ 10.76 Prozent auf 335.27 USD), Palantir (+ 8.17 Prozent auf 143.34 USD) und Align Technology (+ 6.37 Prozent auf 173.25 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Synopsys (-8.61 Prozent auf 480.64 USD), PDD (-4.13 Prozent auf 83.03 USD), CSX (-2.82 Prozent auf 45.81 USD), Ross Stores (-2.69 Prozent auf 227.20 USD) und JDcom (-2.35 Prozent auf 29.14 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 33’058’780 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.480 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 weist die Charter A-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6.58 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch