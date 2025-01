Börse New York in Grün: NASDAQ 100 notiert im Plus

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 2.19 Prozent höher bei 21’212.53 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1.50 Prozent auf 21’067.81 Punkte an der Kurstafel, nach 20’757.41 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 21’024.27 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 21’234.98 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 3.01 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, bei 21’780.25 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 15.10.2024, mit 20’159.83 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, stand der NASDAQ 100 bei 16’832.92 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 1.13 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 21’703.49 Punkten. 20’538.33 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Intuitive Surgical (+ 7.57 Prozent auf 579.65 USD), Micron Technology (+ 5.75 Prozent auf 102.96 USD), Tesla (+ 5.68 Prozent auf 418.89 USD), CoStar Group (+ 5.62 Prozent auf 73.52 USD) und Arm (+ 4.83 Prozent auf 146.83 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Lululemon Athletica (-2.87 Prozent auf 377.57 USD), Monster Beverage (-1.18 Prozent auf 49.51 USD), Keurig Dr Pepper (-1.09 Prozent auf 30.80 USD), ASML (-1.06 Prozent auf 728.46 USD) und Mondelez (-0.37 Prozent auf 56.89 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 20’030’405 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.405 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ 100 hat die JDcom-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.59 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

