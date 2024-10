Börse New York in Grün: NASDAQ 100 nachmittags mit Zuschlägen

Um 20:01 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 0.09 Prozent auf 20’259.87 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.429 Prozent schwächer bei 20’154.83 Punkten, nach 20’241.76 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 20’142.18 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 20’298.01 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 1.53 Prozent. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 11.09.2024, bei 19’237.30 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.07.2024, stand der NASDAQ 100 noch bei 20’211.36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 15’241.12 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 22.46 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 20’690.97 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’249.19 Punkten.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Fastenal (+ 9.70 Prozent auf 76.78 USD), Moderna (+ 3.75 Prozent auf 58.96 USD), Paccar (+ 3.02 Prozent auf 106.75 USD), MercadoLibre (+ 2.40 Prozent auf 2’089.50 USD) und CoStar Group (+ 2.22 Prozent auf 76.49 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Tesla (-8.16 Prozent auf 219.28 USD), Align Technology (-3.07 Prozent auf 222.60 USD), Broadcom (-2.47 Prozent auf 181.11 USD), Workday A (-1.53 Prozent auf 241.42 USD) und Adobe (-1.43 Prozent auf 496.37 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 21’890’023 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.191 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 weist die JDcom-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 4.62 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch