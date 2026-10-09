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NASDAQ 100-Kursentwicklung 09.10.2026 18:00:35

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 liegt im Plus

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 liegt im Plus

Der NASDAQ 100 steigt am Mittag.

Moderna
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Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0.43 Prozent fester bei 30’859.23 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.567 Prozent stärker bei 30’900.06 Punkten, nach 30’725.81 Punkten am Vortag.

Bei 30’770.06 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 30’946.74 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ 100 bereits um 0.151 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 09.09.2026, einen Stand von 29’421.55 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29’727.10 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 25’098.18 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 22.43 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 31’361.37 Punkten. 22’841.42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Moderna (+ 8.20 Prozent auf 213.16 USD), Lumentum (+ 6.41 Prozent auf 1’115.86 USD), Constellation Energy (+ 4.67 Prozent auf 298.37 USD), Datadog A (+ 4.37 Prozent auf 285.76 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3.81 Prozent auf 157.24 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil T-Mobile US (-12.63 Prozent auf 149.68 USD), Arm (-2.99 Prozent auf 267.06 USD), Comcast (-2.97 Prozent auf 20.58 USD), Astera Labs (-2.75 Prozent auf 337.50 USD) und Kraft Heinz Company (-2.09 Prozent auf 22.01 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 11’794’366 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 5.099 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5.96 erwartet. Mit 7.13 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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06.10.2026 13:52:57 Micron Technology Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.2026 13:39:32 Micron Technology Neutral Goldman Sachs Group Inc.
01.10.2026 11:59:34 Micron Technology Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.2026 11:54:04 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
18.09.2026 19:50:01 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’361.28 19.76 SCBOJU
Short 14’649.63 13.92 STVB4U
Short 15’187.35 8.97 SXB6GU
SMI-Kurs: 13’787.40 09.10.2026 17:30:13
Long 13’222.94 19.21 S8BFJU
Long 12’940.53 13.77 SRDBIU
Long 12’393.34 8.91 S7SB9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Astera Labs Inc Registered Shs 277.19 -9.74% Astera Labs Inc Registered Shs
Comcast Corp. (Class A) 17.38 0.20% Comcast Corp. (Class A)
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued 248.06 1.63% Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
CrowdStrike 224.18 1.94% CrowdStrike
Datadog Inc Registered Shs -A- 236.95 5.94% Datadog Inc Registered Shs -A-
Kraft Heinz Company 18.24 -0.40% Kraft Heinz Company
Lumentum Holdings Inc 910.28 2.23% Lumentum Holdings Inc
Micron Technology Inc. 861.55 -3.87% Micron Technology Inc.
Moderna Inc 172.43 5.37% Moderna Inc
NVIDIA Corp. 192.71 -2.10% NVIDIA Corp.
SpaceX 135.73 -1.85% SpaceX
Strategy (ex MicroStrategy) 128.11 1.36% Strategy (ex MicroStrategy)
T-Mobile US 126.96 -9.85% T-Mobile US

Arm Holdings am 09.10.2026

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