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09.10.2026 18:00:35
Börse New York in Grün: NASDAQ 100 liegt im Plus
Der NASDAQ 100 steigt am Mittag.
Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0.43 Prozent fester bei 30’859.23 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.567 Prozent stärker bei 30’900.06 Punkten, nach 30’725.81 Punkten am Vortag.
Bei 30’770.06 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 30’946.74 Punkten den höchsten Stand markierte.
NASDAQ 100 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ 100 bereits um 0.151 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 09.09.2026, einen Stand von 29’421.55 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29’727.10 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 25’098.18 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 22.43 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 31’361.37 Punkten. 22’841.42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im NASDAQ 100
Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Moderna (+ 8.20 Prozent auf 213.16 USD), Lumentum (+ 6.41 Prozent auf 1’115.86 USD), Constellation Energy (+ 4.67 Prozent auf 298.37 USD), Datadog A (+ 4.37 Prozent auf 285.76 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3.81 Prozent auf 157.24 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil T-Mobile US (-12.63 Prozent auf 149.68 USD), Arm (-2.99 Prozent auf 267.06 USD), Comcast (-2.97 Prozent auf 20.58 USD), Astera Labs (-2.75 Prozent auf 337.50 USD) und Kraft Heinz Company (-2.09 Prozent auf 22.01 USD).
Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 11’794’366 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 5.099 Bio. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5.96 erwartet. Mit 7.13 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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