Börse New York in Grün: NASDAQ 100 letztendlich mit Zuschlägen

Letztendlich legte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1.81 Prozent auf 25’842.00 Punkte zu. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.515 Prozent auf 25’514.55 Punkte an der Kurstafel, nach 25’383.72 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 25’842.00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25’514.55 Punkten.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24’380.73 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.01.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 25’465.94 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.04.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 18’796.02 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2.52 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’165.08 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Micron Technology (+ 9.17 Prozent auf 465.66 USD), JDcom (+ 7.98 Prozent auf 31.25 USD), Axon Enterprise (+ 5.90 Prozent auf 380.86 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 4.41 Prozent auf 662.49 USD) und AppLovin (+ 3.85 Prozent auf 433.51 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Charter A (-4.74 Prozent auf 215.57 USD), Atlassian (-2.59 Prozent auf 59.71 USD), Fastenal (-2.58 Prozent auf 44.62 USD), Intel (-2.10 Prozent auf 63.81 USD) und Adobe (-1.83 Prozent auf 235.72 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 37’455’289 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.897 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch