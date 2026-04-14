NASDAQ 100 985336 / US6311011026
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Trading-Depot
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Index im Blick
|
14.04.2026 22:33:46
Börse New York in Grün: NASDAQ 100 letztendlich mit Zuschlägen
Der NASDAQ 100 notierte zum Handelsende im Plus.
Letztendlich legte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1.81 Prozent auf 25’842.00 Punkte zu. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.515 Prozent auf 25’514.55 Punkte an der Kurstafel, nach 25’383.72 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 25’842.00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25’514.55 Punkten.
NASDAQ 100 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24’380.73 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.01.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 25’465.94 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.04.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 18’796.02 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2.52 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’165.08 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Micron Technology (+ 9.17 Prozent auf 465.66 USD), JDcom (+ 7.98 Prozent auf 31.25 USD), Axon Enterprise (+ 5.90 Prozent auf 380.86 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 4.41 Prozent auf 662.49 USD) und AppLovin (+ 3.85 Prozent auf 433.51 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Charter A (-4.74 Prozent auf 215.57 USD), Atlassian (-2.59 Prozent auf 59.71 USD), Fastenal (-2.58 Prozent auf 44.62 USD), Intel (-2.10 Prozent auf 63.81 USD) und Adobe (-1.83 Prozent auf 235.72 USD).
Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100
Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 37’455’289 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.897 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick
Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge:
Handwerk boomt durch KI-Wandel
Warum Ausbildungsanbieter wie Lincoln Educational Services und Universal Technical Institute profitieren könnten – und weshalb klassische Berufe wieder gefragt sind.
Glücksspiel-Aktien im Check
Ist jetzt ein Einstiegszeitpunkt bei MGM Resorts International? Chancen durch Expansion nach Japan & Dubai – aber auch Risiken durch schwaches Las-Vegas-Geschäft.
☁️ Tech & KI – Chance oder Risiko?
Wie Amazon trotz massiver Investitionen weiterhin spannend bleibt – und warum hohe Ausgaben kurzfristig auf die Gewinne drücken könnten.
Value-Chancen in Japan
Warum Nippon Television Holdings laut Value-Investoren stark unterbewertet sein könnte – trotz struktureller Probleme im TV-Markt.
Pharma & Spezialisten aus Japan
Ein Blick auf Shionogi & Co. – stark positioniert in Nischen wie HIV und resistente Keime.
Turnaround-Kandidaten im Gesundheitssektor
Warum UnitedHealth Group und Humana nach Kursverlusten wieder interessant sein könnten.
Deutsche Autoaktien als Value-Chance?
Sind Volkswagen und BMW langfristig unterschätzt – trotz aktueller Probleme?
Portfolio-Strategie & Diversifikation
Warum viele Depots zu stark auf die USA fokussiert sind – und welche Rolle ein globaler ETF spielen kann.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|25’842.00
|1.81%
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: Dow letztlich freundlich -- SMI schliesst fester -- DAX beendet Handel über 24'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen mit Plus - Nikkei zieht stark an
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten zu. Die Wall Street zeigte sich am Dienstag mit Gewinnen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Dienstag mit gut behaupteter Tendenz.